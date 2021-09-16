Отсрочки по обязательной вакцинации не будет, заявили в Роспотребнадзоре. Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача региона не менее 60 процентов работников 12 отраслей

Отсрочки по обязательной вакцинации не будет, заявили в Роспотребнадзоре. Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача региона не менее 60 процентов работников 12 отраслей должны привиться до 15 сентября. В противном случае, им грозит отстранение от работы, а предпринимателям – высокие штрафы. Дарья Никитина, гл. специалист-эксперт отдела регионального Роспотребнадзора: Продление срока вакцинации для отдельных групп граждан,