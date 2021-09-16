Система онлайн-голосования стала совместима с программами экранного доступа для слабовидящих.

Система онлайн-голосования стала совместима с программами экранного доступа для слабовидящих.Дистанционное электронное голосование начнется в Москве уже завтра, 17 сентября. До 19 сентября включительно жители столицы смогут выбрать депутатов Государственной Думы РФ. Система ДЭГ теперь совместима с программами, зачитывающими текст с экрана. Это значит, что в онлайн-выборах смогут участвовать слабовидящие граждане.Люди с нарушениями зрения смогут проголосовать при помощи программ экранного доступа. Они работают по аналогии с голосовыми помощниками и озвучивают показанный на экране текст, обозначая активные элементы: кнопки, ссылки, поля для ввода и прочее.Контрастность текста и кнопок также будет увеличена для слабовидящих избирателей. Специальная программа зачитает гражданину порядок проведения голосования и озвучит важные функции. После загрузки бюллетеня система назовет имена кандидатов.Напомним, система онлайн-выборов была несколько раз протестирована как обычными гражданами, так и техническими специалистами. Хакеры также не смогли взломать систему ДЭГ, что говорит о ее высокой надежности. Более того, дистанционное голосование является безопасной альтернативой в период пандемии коронавируса.Приятное дополнение ДЭГ состоит в возможности выиграть квартиру, машину, а также сертификаты номиналом от десяти до ста тысяч рублей в рамках московской акции "Миллион призов". Всего среди участников онлайн-выборов разыграют 250 тысяч подарков.