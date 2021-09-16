Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей – членов Паралимпийского комитета с победами на Играх в Токио. Соревнования проходили по 22 видам спорта.

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей – членов Паралимпийского комитета с победами на Играх в Токио. Соревнования проходили по 22 видам спорта.По словам Собянина, паралимпийцы еще раз доказали, что они талантливые, трудолюбивые и волевые люди. Мэр отметил, что за выступлениями спортсменов внимательно следили их родные, друзья. "И конечно, москвичи, которые волновались за вас", – сказал он.Градоначальник поблагодарил атлетов и их тренеров, а также всех, кто помогал спортсменам добиваться результата. Собянин выразил надежду, что они продолжат участвовать в соревнованиях и побеждать.За результатами московских паралимпийцев стоит большая работа многих людей, подчеркнул телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Он напомнил, что город проводит огромную работу по созданию безбарьерной среды, развитию спорта и физкультуры для всех жителей.Заслуженный мастер спорта по плаванию Дарья Пикалева отметила, что в Москве уделяется большое внимание развитию спорта и соответствующей инфраструктуры. В каждом дворе и парке появляются площадки, беговые и велосипедные дорожки, сказала она. "Построены грандиозные спортивные объекты. Это и спорткомплекс “Лужники”, где я сейчас занимаюсь, “Акватория ЗИЛ”, которые могут принять международные соревнования", – добавила атлетка.Соревнования на Паралимпиаде в Токио проходили по 22 видам спорта. Разыграно 539 комплектов медалей.Паралимпийский комитет нашей страны представляли 243 спортсмена, из них 46 – москвичи. В общекомандном зачете российская борная заняла четвертое место, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей – всего 118 наград.