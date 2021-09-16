Мужчина заходил в подъезды жилых домов в различных районах Восточного округа и совершал кражи оставленных без присмотра велосипедов...

«Оперативники ОМВД России по району Богородское г. Москвы задержали подозреваемого в серии краж велосипедов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 34-летнего гражданина, который рассказал, что неизвестный путем повреждения троса похитил велосипед, который находился на лестничной площадке дома, где он проживает.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 23-летний ранее судимый приезжий.В ходе следствия установлена причастность подозреваемого еще к 13 эпизодам аналогичного противоправного деяния.Установлено, что мужчина заходил в подъезды жилых домов в различных районах Восточного округа и, воспользовавшись удобным моментом и отсутствием внимания окружающих к его действиям, совершал кражи оставленных без присмотра велосипедов, повреждая противоугонные тросы.Похищенное злоумышленник сбывал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. Общий материальный ущерб составил свыше 330 тысяч рублей.По данным фактам следствием и дознанием территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73