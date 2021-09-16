Подробности их исчезновения и спасения пока не разглашаются.

Во Владимирской области нашли трёх мальчиков, которые 14 сентября пропали без вести в Покрове. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщает, что подростки живы. Сейчас они находятся в полиции.Ранее мы сообщали, что компанию из 12, 11 и 8-летних школьников не только по всей Владимирской области, но и в Подмосковье. Менее получаса назад стало известно, что они найдены. Подробности их исчезновения и спасения пока не разглашаются.Волонтеры благодарят всех участников поиска.