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<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2021-troe-propavshix-v-pokrove-malchikov-najdeny-zhivymi.html" target="_blank">Трое пропавших в Покрове мальчиков найдены живыми</a> - Полиция нашла трёх мальчиков, которые 14 сентября пропали без вести в Покрове. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» также сообщает, что подростки живы. Волонтеры благодарят всех участников ..