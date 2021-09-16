Мальчиков – 8, 11 и 12 лет, которые пропали в городе Покров Петушинского района, нашли в соседнем регионе. Напомним, 14 сентября школьники не вернулись домой. На поиски вышли полицейские и

Мальчиков – 8, 11 и 12 лет, которые пропали в городе Покров Петушинского района, нашли в соседнем регионе. Напомним, 14 сентября школьники не вернулись домой. На поиски вышли полицейские и волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт”. К работе приступили и следователи. Сегодня – 16 сентября в 16.26 – сотрудники УМВД сообщили, что школьники были в электропоезде