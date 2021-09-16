Мальчиков – 8, 11 и 12 лет, которые пропали в городе Покров Петушинского района, нашли в соседнем регионе. Напомним, 14 сентября школьники не вернулись домой. На поиски вышли полицейские и
<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2021-troix-shkolnikov-propavshix-v-petushinskom-rajone-nashli-v-elektrichke-u-orexovo-zueva.html" target="_blank">Троих школьников, пропавших в Петушинском районе, нашли в электричке у Орехово-Зуева</a> - Мальчиков – 8, 11 и 12 лет, которые пропали в городе Покров Петушинского района, нашли в соседнем регионе. Напомним, 14 сентября школьники не вернулись домой. На поиски вышли полицейские и
[url=https://33live.ru/novosti/16-09-2021-troix-shkolnikov-propavshix-v-petushinskom-rajone-nashli-v-elektrichke-u-orexovo-zueva.html]Троих школьников, пропавших в Петушинском районе, нашли в электричке у Орехово-Зуева[/url] - Мальчиков – 8, 11 и 12 лет, которые пропали в городе Покров Петушинского района, нашли в соседнем регионе. Напомним, 14 сентября школьники не вернулись домой. На поиски вышли полицейские и