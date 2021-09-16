УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Сизова Алексея Геннадьевича, 1985 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Сизова Алексея Геннадьевича, 1985 года рождения, уроженца г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 10.08.2007 года.Приметы: европейский тип внешности, на вид 20-22 года, рост 165 см, волосы темные, глаза светлые серо-зеленые, худощавого телосложения.Особые приметы: шрам операционный на животе 28-30 см, справа на подбородке родинка.Был одет: светло-голубой джинсовый костюм, футболка (цвет не установлен), кроссовки серые с сеточкой, при себе имел ключи от входной двери квартиры.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «02» (с мобильных телефонов – «102»).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93