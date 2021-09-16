Рабочий график губернатора расписан на месяц вперед.

СМИ вновь пишут об отставке губернатора Владимирской области. На сей раз на проверенные источники «близкие к Белому дому» ссылается«Сипягин, который входит в федеральную часть списка ЛДПР, возьмет депутатский мандат и перейдет в Госдуму. Планируется, что о своем решении он объявит до конца следующей недели, после того как ЦИК подведет итоги голосования. Заявление уже написано», - пишут коллеги.Ссылаясь на информацию от источника, близкого к Кремлю, они прочат в преемники депутата Госдумы от Калужской области, единоросса Александра Авдеева.Между тем, пресс-служба владимирского губернатора назвала фейком сообщения о том, что он написал заявление об отставке.Напомним, что неделю назад в Госдуму Владимира Владимировича анонимные телеграм-каналы. Как и тогда пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова опровергла слухи о его уходе.