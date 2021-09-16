Жительнице Гусь-Хрустального вынесли приговор за неисполнение родительских обязанностей и причинение вреда здоровью средней тяжести своему ребенку. По данным прокуратуры области, женщина

Жительнице Гусь-Хрустального вынесли приговор за неисполнение родительских обязанностей и причинение вреда здоровью средней тяжести своему ребенку. По данным прокуратуры области, женщина с октября 2018 года по апрель 2020-го ненадлежащим образом воспитывала своего 14-летнего сына. За невыученные уроки и непослушание она унижала ребенка и оставляла без еды и гигиены. В феврале-апреле 2020 года при помощи выбивалки