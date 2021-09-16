Фигурантка отвлекла внимание продавца и, не оплатив покупку, но забрав сдачу, скрылась из магазина.

В начале сентября в МО МВД России «Ковровский» из одной из торговых точек поступило сообщение о возможных противоправных действиях со стороны покупательницы. Прибывшим сотрудникам полиции представители магазина рассказали, что неизвестная женщина на кассе, намереваясь оплатить покупки, продемонстрировала 5 000 купюру, после чего продавец выдала сдачу в сумме 4 700. Когда женщина ушла, продавец поняла, что покупка так и осталась неоплаченной, а сдачу покупательница забрала.Сотрудниками полиции был инициирован комплекс мероприятий, направленных на установление злоумышленницы.Через несколько дней по подозрению в причастности к совершению противоправных действий была задержана 43-летняя жительница Юрьев-Польского района.Женщина созналась в содеянном, пояснив, что отвлекла внимание кассира и, сделав вид, что передала деньги за покупку, забрала сдачу и скрылась.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят проверку на причастность злоумышленницы к совершению аналогичных преступлений.