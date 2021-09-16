Владимир Путин продолжает активно работать даже в условиях самоизоляции.

Владимир Путин продолжает активно работать даже в условиях самоизоляции.На днях стало известно о том, что в окружении политического лидера оказались коллеги, у которых был обнаружен коронавирус. Сам Владимир Путин ранее привился российской вакциной "Спутник V", однако все равно принял решение какое-то соблюдать режим самоизоляции.Новость об изменениях в жизни президента вызвала некоторую тревогу в обществе и породила вопросы, на которые ответил пресс-секретарь Дмитрий Песков. В первую очередь журналисты спросили у политика, может ли в России быть объявлен новый локдаун после самоизоляции президента. Представитель Кремля четко ответил, что речи об этом пока не идет – об этом сообщила "КП".Комментируя вопрос об ожидании новой волны коронавируса, Песков подчеркнул, что здесь существует широкий диапазон мнений, так как различные вирусологи отвечают на этот вопрос по-разному.Что касается рабочего графика президента, то режим самоизоляции никак не повлиял на его будни – об этом сообщил портал . По словам Пескова, политик должным образом участвует во всех рабочих мероприятиях. Лидер чувствует себя хорошо, он здоров и активен, что доказывает эффективность отечественной вакцины – отмечает . Сроки режима самоизоляции Владимира Путина определят врачи.Ранее Владимир Путин заявил .