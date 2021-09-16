В районе девяти вечера 15 сентября в Курлове Гусь-Хрустального района загорелся жилой дом. Пламя моментально распространилось на всю площадь. Огонь мог перейти на соседний жилой дом. Но

В районе девяти вечера 15 сентября в Курлове Гусь-Хрустального района загорелся жилой дом. Пламя моментально распространилось на всю площадь. Огонь мог перейти на соседний жилой дом. Но пожарные этого не допустили. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. При разборе конструкций было найдено тело человека. Его личность пока не установлена. На месте работали 6 единиц техники,