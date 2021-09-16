Звонок в пожарную охрану совершили очевидцы, случайно проезжавшие мимо на автомобиле.

Вечером 15 сентября в 21.09 в городе Курлово на улице Запрудной сгорел частный дом. На пожаре погибла 43-летняя женщина. Звонок в пожарную охрану совершили очевидцы, случайно проезжавшие мимо на автомобиле.По прибытии на место происшествия пожарные установили, что горит одна из двух квартир жилого дома, а также крыша здания. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.Пожарные потушили пламя на площади 72 квадратных метра. На пепелище было обнаружено тело погибшей женщины 1978 года рождения.Дознаватели МЧС устанавливают причины трагедии.По предварительной информации пресс-службы ведомства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. Вторая квартира оказалась нежилая.