Между мужчинами завязался словесный конфликт, который в вестибюле станции перерос в драку. Подозреваемый руками и ногами нанес несколько ударов своему оппоненту в область лица и тела...

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене задержаны двое жителей одного из регионов России, нанесшие травмы мужчине.Инцидент произошел в дневное время на станции метро «Юго-Восточная» Некрасовской линии Московского метро. Установлено, что 30-летний гражданин, поднимаясь по эскалатору, случайно задел другого пассажира. Между мужчинами завязался словесный конфликт, который в вестибюле станции перерос в драку. Подозреваемый руками и ногами нанес несколько ударов своему оппоненту в область лица и тела, позже к нему присоединился его спутник. Пострадавший попытался спрятаться в помещении метрополитена, однако злоумышленники нанесли ему еще несколько ударов, когда он вышел оттуда.Потерпевший обратился к полицейским, осуществляющим службу на станции. Спустя уже несколько минут подозреваемые – 43-летний и 42-летние мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции.Прибывшие врачи наряда скорой медицинской помощи диагностировали у потерпевшего закрытый перелом носа. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.По данному факту отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18