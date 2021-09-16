В Конгрессе США заявили, что Россия останется главной военной угрозой для НАТО в ближайшие десять лет.

В Конгрессе США заявили, что Россия останется главной военной угрозой для НАТО в ближайшие десять лет.В НАТО никогда не скрывали своих взглядов и планов относительно России. Постоянно держать население западных стран в страхе рассказами о российской угрозе стало там своего рода традицией. Военные чиновники стремятся подчеркнуть собственную значимость за счет критики нашей страны. Вот и сейчас будущий американский представитель в НАТО назвала Россию главной военной угрозой.Джулиэнн Смит, которая в ближайшее время может занять должность посла США в северо-атлантическом альянсе, сделала громкое заявление о российской военной угрозе, представляя свою программу в Конгрессе. Естественно, чтобы получить кресло американского постпреда, ей нужно было одобрение парламентариев.По словам чиновника, Россия будет главной угрозой для НАТО в ближайшие десять лет. Она также заявила, что наша страна представляет геополитическую угрозу огромному региону: от Европы до Атлантики. Смит подчеркнула, что НАТО с 2014 года предпринимает активные шаги, чтобы противостоять России."Российская агрессия продолжается", – заявила будущий посол США в НАТО.Дабы окончательно перетянуть конгрессменов на свою сторону, кандидат в послы рассказала о российских вторжениях в воздушное пространство западных стран. Она также коснулась темы газопровода "Северный поток-2". По словам Смит, он тоже может нести угрозу для американцев.