В региональное Управление Роспотребнадзора поступило обращение от местного жителя. В Судогде в торговой сети “Магнит” мужчина приобрел 20-% сметану. На ценнике была указана стоимость

В региональное Управление Роспотребнадзора поступило обращение от местного жителя. В Судогде в торговой сети “Магнит” мужчина приобрел 20-% сметану. На ценнике была указана стоимость – 39 рублей 99 копеек за одну банку, но кассе покупателю ее пробили за 46 рублей 99 копеек. Т.е. товар мужчине вышел на 7 рублей дороже. Он написал жалобу в надзорное