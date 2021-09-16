Газификация добралась ещё до двух населённых пунктов области. В Судогодском районе ввели в эксплуатацию новый газопровод высокого давления. Построили его по региональной программе

Газификация добралась ещё до двух населённых пунктов области. В Судогодском районе ввели в эксплуатацию новый газопровод высокого давления. Построили его по региональной программе газификации. Голубое топливо пришло в посёлок Тюрмеровка и село Ликино Андреевского сельского поселения. Люди этого события очень ждали. Татьяна Ершова всегда жила в сельской местности. По словам женщины, без газа их семье