Злоумышленница, находясь в гостинице со своим знакомым, дождалась, когда он уснет, воспользовалась его мобильным телефоном и перевела на свой банковский счет денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы совместно с коллегами из ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжую женщину, подозреваемую в краже денежных средств с банковского счета.Предварительно установлено, что злоумышленница, находясь в гостинице со своим знакомым, дождалась, когда он уснет, воспользовалась его мобильным телефоном и перевела на свой банковский счет денежные средства, после чего скрылась с картой заявителя. Общий материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 23-летняя приезжая. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следователем МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57