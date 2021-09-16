Загруженность коек в инфекционных госпиталях Юрьев-Польского, Судогодского и Суздальского районов составляет 100%.

В инфекционных госпиталях Юрьев-Польского, Судогодского и Суздальского районов закончились места для больных коронавирусом. Об этом 16 сентября рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Виктория Григорян.Их загруженность составляет 100%. При этом по информации облздрава, в целом по региону развернуто 1349 мест. Занято 81,8% или 1103 койки, свободны - 246.«Об обратном перепрофилировании коек пока речи не идёт», - подчеркнули сегодня в Белом доме.Напомним, что за сутки медики 166 новых случаев заражения ковидом, а 13 человек от осложнений.