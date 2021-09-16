На очереди - студенты университета.

Во Владимирской области этап вакцинации от коронавируса прошли более 312 тысяч человек, вторую инъекцию сделали – свыше 290 тысяч жителей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.«Активно прививаются студенты Владимирского базового медицинского колледжа. Более 200 будущих медиков уже получили надёжную защиту от COVID-19», - сообщает департамент здравоохранения.Кроме того, вакцинация студентов и преподавателей активно ведётся на базе ВлГУ. Иммунизацию в ВУЗе прошли 530 человек.Напомним, что федеральный центр поставил задачу привить 80% населения региона, то есть 874 тысячи человек.