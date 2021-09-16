В сентябре стартовал конкурс для педагогических отрядов “Game Полар”. Его цель – объединить отряды из разных регионов России и прокачать их педагогическое мастерство. Педагогический
<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2021-vladimirskie-vozhatye-budut-dokazyvat-na-konkurse-chto-oni-luchshie-v-strane.html" target="_blank">Владимирские вожатые будут доказывать на конкурсе, что они лучшие в стране</a> - В сентябре стартовал конкурс для педагогических отрядов “Game Полар”. Его цель – объединить отряды из разных регионов России и прокачать их педагогическое мастерство. Педагогический
[url=https://33live.ru/novosti/16-09-2021-vladimirskie-vozhatye-budut-dokazyvat-na-konkurse-chto-oni-luchshie-v-strane.html]Владимирские вожатые будут доказывать на конкурсе, что они лучшие в стране[/url] - В сентябре стартовал конкурс для педагогических отрядов “Game Полар”. Его цель – объединить отряды из разных регионов России и прокачать их педагогическое мастерство. Педагогический