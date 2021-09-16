В сентябре стартовал конкурс для педагогических отрядов “Game Полар”. Его цель – объединить отряды из разных регионов России и прокачать их педагогическое мастерство. Педагогический

В сентябре стартовал конкурс для педагогических отрядов “Game Полар”. Его цель – объединить отряды из разных регионов России и прокачать их педагогическое мастерство. Педагогический отряд «Рассвет» – один из представителей владимирского региона на конкурсе. Впереди у него множество заданий – от креативной фотосессии до разработки и проведения собственного мероприятия. В процессе их выполнения участники найдут