ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние.

ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние:- Чуваев Виктор Андреевич 11.04.2009 г.р.Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.Был одет: серая ветровка со светоотражающими полосками на капюшоне, тёмно-синие брюки, голубая рубашка, чёрные кроссовки.- Вознов Виктор Алексеевич 07.10.2009 г.р.Приметы: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зелёные.Был одет: красная куртка, зелёные брюки, синяя в полоску футболка, жёлтые кроссовки.- Субботин Тимур Фаррухович, 08.07.2013 г.р.,Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, необходимо сообщить информацию в ОМВД России по Петушинскому району по телефону 8 (906) 611-63-03 (Андреева Ольга Александровна) или обратиться в дежурную часть любого территориального органа полиции.