Это второй пожар на производстве за неделю.

В 20-54 15 сентября во Владимире на 19-ом Проезде сгорел склад обувной фабрики «Ральф Рингер». Площадь пожара составила 150 квадратных метров.На момент прибытия пожарных наблюдался черный дым из окна одноэтажного здания. Сотрудниками МЧС было сформировано шесть звеньев газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться на соседнее здание.Сгорела внутренняя отделка, имущество и строительные конструкции складского помещения.Погибших и пострадавших нет.На происшествие выезжали 13 единиц техники и 41 спасатель.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.Напомним, что в понедельник, 13 сентября, Совпадение?