Напоминаем, что подать жалобу на работу «выбивателей долгов» можно через интернет-приёмную ведомства или обратившись лично к приставу.

Владимирские судебные приставы оштрафовали назойливых московских коллекторов на 200 тысяч рублей. «Решалы» не просто требовали с жительницы Владимирской области вернуть долги, но и угрожали женщине.«Оскорбительное поведение и угрозы нарушают законодательство РФ», - отметили в пресс-службе УФССП региона.Служба установила вину коллекторов и наказала злоумышленников.Напоминаем, что подать жалобу на работу «выбивателей долгов» можно через интернет-приёмную ведомства или обратившись лично к приставу.