МБУДО «ДООспЦ» Объявляет дополнительный набор заявок на санаторное оздоровление детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в осенне-зимний период 2021 года:
санаторий «Березовая ..
МБУДО «ДООспЦ» Объявляет дополнительный набор заявок на санаторное оздоровление детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в осенне-зимний период 2021 года:
санаторий «Березовая роща» (Ивановская область)
смены: c 22.10.2021 по 11.11.2021;
санаторно-оздоровительный лагерь «Зеленый городок» (Ивановская область)
смены: с 20.10.2021 по 09.11.2021;
с 12.11.2021 по 02.12.2021;
с 28.12.2021 по 17.01.2022.
санаторий «Мы и дети» (Ивановская область)
смены: с 22.10.2021 по 11.11.2021;
с 25.12.2021 по 14.01.2022.
санаторий «Плес» (Ивановская область)
смены: c 21.10.2021 по 10.11.2021;
санаторий «Глобус» (Краснодарский край, пос. Витязево)
смена: с 09.10.2021 по 29.10.2021.
Ждём ваших обращений по телефону: 77-97-06 (доб.2)
Наш адрес: г. Владимир, ул. Северная, 28а, каб. 16.
Email: [email protected]
Сайт: http://doospc.dop.obrazovanie33.ru/
Путевки предоставляются бесплатно для детей работающих граждан, зарегистрированных в г. Владимире и имеющих соответствующие медицинские показания. В санаториях организован учебный процесс.