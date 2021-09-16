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<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2021-vo-vladimire-obyavlen-nabor-na-sanatornyj-otdyx-detej-v-osenne-zimnee-vremya.html" target="_blank">Во Владимире объявлен набор на санаторный отдых детей в осенне-зимнее время</a> - МБУДО «ДООспЦ» Объявляет дополнительный набор заявок на санаторное оздоровление детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в осенне-зимний период 2021 года: санаторий «Березовая ..