15 сентября в районе девяти вечера пожарных вызвали на тушение обувной фабрики. Пламя распространилось на помещение склада и могло перекинуться на само производство. Сотрудники МЧС не

15 сентября в районе девяти вечера пожарных вызвали на тушение обувной фабрики. Пламя распространилось на помещение склада и могло перекинуться на само производство. Сотрудники МЧС не допустили возрастания площади пожара. Павел Литов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области (по государственной противопожарной службе): Площадь пожара составляет 150 метров квадратных. Пожар ликвидирован. Привлекалось сил и средств