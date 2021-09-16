16.09.2021

2021-09-16 13:45:04

Во Владимирской области ищут троих пропавших мальчиков

Во Владимирской области пропали трое детей.



Чуваев Виктор 2009 года рождения (12 лет), Вознов Виктор 2009 года рождения (11 лет), Субботин Тимур 2013 года рождения (8 лет) пропали в городе Покрове Петушинского района 14 сентября.



Со вторника их местонахождение неизвестно.



Приметы мальчиков:



Чуваев Виктор: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в серую ветровку, тёмно-синие брюки, голубую рубашку, чёрные кроссовки с красной подошвой. С собой - чёрный рюкзак.



Вознов Виктор: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зелёные. Был одет в красную куртку, зелёные брюки, синюю в полоску футболку, жёлтые кроссовки. С собой - синий рюкзак.



Субботин Тимур: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.



Члены поискового отряда «Лиза Алерт» сегодня организуют поисковую операцию и просят жителей области делиться любой информацией о предположительном месте нахождения пропавших мальчиков.



Инфорги: Menks (Екатерина) 89100917582, Кацембина Любовь 89050552649.



Фото: vk.com/lizaalert_vladimir