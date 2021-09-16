Подросткам 11 и 12 лет.

В Покрове 14 сентября пропали два мальчика - Виктор Вознов и Виктор Чуваев. Вторые сутки полиция, добровольцы и местные жители ведут поиск 11-ти и 12-ти летних школьников.Виктор Чуваев - рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в серую ветровку со светоотражающими полосками на капюшоне, тёмно-синие брюки, голубую рубашку, чёрные кроссовки с красной подошвой. С собой был чёрный рюкзак.Его приятель Виктор Вознов ростом 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зелёные. Был одет в красную куртку, зелёные брюки, синюю в полоску футболку, жёлтые кроссовки. С собой был синий рюкзак.Поисковый отряд «ЛизаАлерт» призывает, если вам что-нибудь известно о местонахождении пропавших детей, то информацию можно сообщить по телефонам: Екатерина - 89100917582, Любовь - 89050552649 или 02.