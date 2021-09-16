На 4 больше чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 51 830. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 48 заболевших за сутки). Вчера

На 4 больше чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 51 830. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 48 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 41. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 976 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 11 976 случаев