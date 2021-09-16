Симптомы смертельно опасного для детей заболевания – менингита – могут быть неочевидными. По словам профессора НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева Елены Кешишян, их можно ..

Симптомы смертельно опасного для детей заболевания – менингита – могут быть неочевидными. По словам профессора НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева Елены Кешишян, их можно перепутать с признаками гриппа.Кешинян отметила, что менингит может проявляться в виде головных болей и повышенной температуры тела. Однако недуг можно распознать по более отличительному симптому: у ребёнка снижается подвижность головы. Врач пояснила, что беспокоиться следует в том случае, когда дети не пытаются повернуть голову в интересующем их направлении, сообщает телеканал "".