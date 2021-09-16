Выбирать восьмой состав ГосДумы мы будем три дня – 17, 18 и 19 сентября. Во Владимирской области подготовка к волеизъявлению народа на финишной прямой. В четверг председатель и секретарь

Выбирать восьмой состав ГосДумы мы будем три дня – 17, 18 и 19 сентября. Во Владимирской области подготовка к волеизъявлению народа на финишной прямой. В четверг председатель и секретарь облизбиркома Вадим Минаев и Нина Ульева в режиме видеосвязи обсудили с председателями территориальных избиркомов актуальные вопросы организации голосования. Как сообщает пресс-служба облизбиркома, речь шла о процедуре