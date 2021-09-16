С 17 по 19 сентября во Владимирской области пройдут выборы депутатов Госдумы. Следить за чистотой процесса в этот раз сможет любой желающий. Во Владимире организован штаб видеонаблюдения. На

С 17 по 19 сентября во Владимирской области пройдут выборы депутатов Госдумы. Следить за чистотой процесса в этот раз сможет любой желающий. Во Владимире организован штаб видеонаблюдения. На видеостену из восьми мониторов будет выведена онлайн-трансляция с избирательных участков. Михаил Осокин, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами: Более того здесь есть та возможность, которая у