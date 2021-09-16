Домашнее насилие над 13-летним мальчиком продолжалось несколько лет.

Жительница Гусь-Хрустального осуждена на 2,5 года условно за избиение своего ребенка. За плохое поведение и невыученные уроки мать лупила сына выбивалкой по ягодицам, оскорбляла, унижала и морила голодом.Домашнее насилие над 13-летним мальчиком продолжалось несколько лет.«В феврале-апреле прошлого года при помощи пластиковой выбивалки для ковров и обрезка металлопластиковой трубы она наносила подростку множественные удары по ягодицам, своевременно не оказывала ему медицинскую помощь. Раны - воспалились. Малолетнему причинён вред здоровью средней тяжести», - сообщает прокуратура Владимирской области.Вину в побоях женщина признала лишь частично. Суд также ограничил её в родительских правах.