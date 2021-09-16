За неделю составлено 24 протокола.

В связи с угрозой завоза и распространения коронавируса в регионе во Владимире возбуждено 1117 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщила главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Дарья Никитина.«Материалы переданы в суды. Виновные лица оштрафованы на 7 млн 690 тысяч рублей. Все они нарушили постановление главного санитарного врача страны об обязательном тестировании по возвращению из-за рубежа», - отметила она во время антиковидного брифинга.Напомним, что вернувшиеся из-за границы невакцинированные россияне обязаны загрузить на госуслуги результат исследования на Covid-19 в течение четырёх дней.