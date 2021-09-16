Злоумышленник разобрал автомобиль на запчасти и реализовал.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В апреле текущего года в полицию обратился 54-летний местный житель, сообщивший о краже автомобиля «ВАЗ-21102». Материальный ущерб составил 30 000 рублей.Злоумышленник был задержан в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался сын потерпевшего.По версии предварительного следствия, обвиняемый, достоверно зная, где хранятся ключи от автомобиля, завладел им и спрятал в гараже у приятеля. Через неделю фигурант разобрал автомобиль на запчасти, некоторые из них продал, а кузов сдал в пункт приема металлолома.В ходе следствия причиненный материальный ущерб был полностью возмещен.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.