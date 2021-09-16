Боятся выходить по вечерам. В деревне Черепухино проблемы с уличным освещением. Населённый пункт, где около 30 домов, вечером погружается практически в полную темноту, жалуются люди. Это

Боятся выходить по вечерам. В деревне Черепухино проблемы с уличным освещением. Населённый пункт, где около 30 домов, вечером погружается практически в полную темноту, жалуются люди. Это видео записали местные жители. Так выглядят фонарные столбы и провода в дневное время. ЖИВОЙ ЗВУК:Вот он, столб, на нём должен быть фонарь, уже как бы рогатина есть, фонаря самого