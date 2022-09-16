17 сентября в Судогде состоится ежегодный областной праздник, приуроченный к Дню работников леса....

17 сентября в Судогде состоится ежегодный областной праздник, приуроченный к Дню работников леса. Его организаторами выступают Департамент лесного хозяйства Владимирской области и администрация Судогодского района, сообщает пресс-служба обладминистрации.Праздник откроет торжественное шествие. В течение дня для гостей будут организованы тематические площадки, спектакли, концерт творческих коллективов, в том числе ансамблей «Виталинка» и «Лазурит» из Гусь-Хрустального, группы «Аквамарин» из Великого Новгорода. В ходе торжественной части мероприятия состоится награждение участников районного конкурса костюма «Лесные фантазии».Завершится вечер праздничным фаер-шоу и выступлением кавер-группы «Менделеев-бэнд» из Иваново.Фото пресс-службы администрации Владимирской области