На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 сентября 2022 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 478 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Госпитализация потребовалась 48 пациентам.151330 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 457 человек.За период наблюдения в области отмечено 3519 летальных случаев, за сутки – 1 человек.Всего за весь период зарегистрировано 163141 случай заболевания.