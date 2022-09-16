Телеведущая Ксения Бородина предлагает подписчикам купить свой новый курс. Ведущая обещает научить женщин правильно разводиться.
Телеведущая Ксения Бородина предлагает подписчикам купить свой новый курс. Ведущая обещает научить женщин правильно разводиться.
Курсы от блогеров
потихоньку теряют свою популярность у пользователей разных социальных сетей,
чего не скажешь о курсах от звезд из телевизора. Вот где настоящий золотой
рудник инфоцыганства — заработка на продаже волшебных советов по личностному
росту и отношениям.
Вот и выгнавшая мужа ведущая
Ксения Бородина не осталась в стороне от волны личностнорастущих. Телеведущая
запускает свой курс с громким названием "Если брак оказался браком". Ксения
обещает участникам курса разбор разных примеров проблем в отношениях на
собственном опыте, и якобы для этого ведущая даже вывернула наружу страшные
секреты своего брака:
"Я никогда
не давала интервью на тему развода. И только здесь, в кругу тех, кто проходит
похожие испытания, я решилась быть откровенной", — пишет Ксения Бородина.
Блогер Катя Конасова
скептически отнеслась к начинанию Ксении. Она сняла видео, в котором обсуждает с
подписчиками очередной курс по отношениям: "Это то случай, когда очень
хочется свой курс, но не знаешь, чему такому научить. В ход идет личный опыт",
— делится мнением разоблачительница Ксении Бородиной.
Сама телеведущая
так описывает свой новый проект: "Я подготовила для вас лекарство. Развод
— это адская боль, которую сложно прочить в одиночестве", — говорит Ксения
Бородина в прогреве к продажам курса.