Телеведущая Ксения Бородина предлагает подписчикам купить свой новый курс. Ведущая обещает научить женщин правильно разводиться.

Телеведущая Ксения Бородина предлагает подписчикам купить свой новый курс. Ведущая обещает научить женщин правильно разводиться.Курсы от блогеровпотихоньку теряют свою популярность у пользователей разных социальных сетей,чего не скажешь о курсах от звезд из телевизора. Вот где настоящий золотойрудник инфоцыганства — заработка на продаже волшебных советов по личностномуросту и отношениям.Вот и выгнавшая мужа ведущаяКсения Бородина не осталась в стороне от волны личностнорастущих. Телеведущаязапускает свой курс с громким названием "Если брак оказался браком". Ксенияобещает участникам курса разбор разных примеров проблем в отношениях насобственном опыте, и якобы для этого ведущая даже вывернула наружу страшныесекреты своего брака:"Я никогдане давала интервью на тему развода. И только здесь, в кругу тех, кто проходитпохожие испытания, я решилась быть откровенной", — пишет Ксения Бородина.Блогер Катя Конасоваскептически отнеслась к начинанию Ксении. Она сняла видео, в котором обсуждает сподписчиками очередной курс по отношениям: "Это то случай, когда оченьхочется свой курс, но не знаешь, чему такому научить. В ход идет личный опыт",— делится мнением разоблачительница Ксении Бородиной.Сама телеведущаятак описывает свой новый проект: "Я подготовила для вас лекарство. Развод— это адская боль, которую сложно прочить в одиночестве", — говорит КсенияБородина в прогреве к продажам курса.