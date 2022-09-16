Главная тема дня. Сегодня Александр Авдеев официально вступил в должность губернатора области....

Главная тема дня. Сегодня Александр Авдеев официально вступил в должность губернатора области. Церемония прошла в стенах областной филармонии. Слово Марии Платанюк.Новая глава в истории области. Инаугурация избранного губернатора Александра Авдеева. В зал глава региона входит вместе с Игорем Щеголевым, полномочным представителем Президента.На сцене - государственные символы. Флаг России, флаг Владимирской области.84 процента голосов избирателей - таков результат Александра Авдеева. По словам Николая Виноградова, человека, который стоял у руля региона 16 лет, итоги выборов доказывают: люди поверили власти.Николай Виноградов, губернатор Владимирской области с 1997 по 2013 гг., Почетный гражданин Владимирской области:- Пожелать ему всего самого-самого доброго, оправдания надежд жителей области, оправдания доверия, которое оказано и Президентом, и государственными органами России. Ноша очень тяжелая и ответственная. Пусть все получится!Победу Александра Авдеева предварял почти год в статусе врио губернатора. Его труд на этом посту оценили и муниципалы, и общественники, и законодатели.Евгений Рычков, председатель Совета муниципальных образований Владимирской области:- За год муниципалитеты увидели сплоченную, командную работу. Александр Александрович показал, что мы можем вместе добиваться успехов, и за год было решено огромное количество проблем.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Конструктивное взаимодействие. Губернатор слышит предложения депутатского корпуса, депутаты поддерживают предложения губернатора, тому свидетельство - недавние поправки в бюджет.Галина Мизелева, председатель региональной организации Всероссийского общества инвалидов:- Мы почувствовали основательность, мы почувствовали вдумчивость. Есть такое ощущение, что важно мнение людей.Павел Кутузов, руководитель "Молодой Гвардии Единой России" во Владимирской области:- Он постоянно работает с молодежью. И уверен, что это пойдет на пользу и молодежи, и Владимирской области в целом.Основа курса Авдеева - реиндустриализация, промышленный рывок, создание новых рабочих мест, приток инвестиций. Эти устремления поддержали жители области.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Очень важно мерить не пятилетними сроками, а планировать на большую перспективу. И то доверие Президента, которое есть у Александра Александровича, конвертировать в реальное развитие региона, в реальное движение вперед.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Во главу угла своей работы, в качестве стратегической задачи Александр Александрович ставит развитие экономики, потому что это основа, которая позволит Владимирской области вырваться вперед.Удостоверение губернатора Александру Авдееву вручил председатель Избирательной комиссии региона Вадим Минаев...Главная часть церемонии - присяга. Ее глава региона принес на Конституции и Уставе Владимирской области.- Обязуюсь ответственно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности в интересах населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Владимирской области.Первые поздравления с официальным "заступлением на пост" - от полпреда Президента в ЦФО Игоря Щеголева.Игорь Щеголев, полномочный представитель Президента в Центральном Федеральном округе:- От имени и по поручению главы государства поздравляю Вас, уважаемый Александр Александрович, с победой на выборах и официальным вступлением в должность губернатора Владимирской области. Вы одержали убедительную победу в конкурентной борьбе.Поздравили главу региона и представители духовенства. Со сцены пожелания прозвучали от владыки Тихона.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Желаю помощи Божьей в Вашем служении народу, желаем успехов в Вашей деятельности. Бог Вам в помощь!Азат-хазрат Мунавиров, имам-мухтасиб Владимирской области:- Стремление больше сделать для народа будет продолжаться. И, конечно, чувствуется объединение наше общее, результаты выборов тоже это показали.Демография, укрепление экономики, здравоохранение, развитие туризма. Эти вопросы Александра Авдеева полпред Игорь Щеголев попросил взять на особый контроль. Впереди - как и прежде - напряженная работа.Мария Платанюк, Андрей Синягин, Семен Карпов. "Вести-Владимир"