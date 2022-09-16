16 сентября во Владимире прошла инаугурация Александра Авдеева. Победитель досрочных выборов избавился от приставки врио и официально вступил в должность губернатора Владимирской области.

16 сентября во Владимире прошла инаугурация Александра Авдеева. Победитель досрочных выборов избавился от приставки врио и официально вступил в должность губернатора Владимирской области. Авдеев поднялся на сцену Областной филармонии, где председатель избиркома Владимирской области Вадим Минаев вручил ему удостоверение губернатора региона. Глава области принес присягу: «Вступая в должность Губернатора Владимирской области, обязуюсь ответственно и добросовестно