В адрес Александра Авдеева продолжают поступать поздравления с уверенной победой на выборах. Одной...

В адрес Александра Авдеева продолжают поступать поздравления с уверенной победой на выборах. Одной из первых пришла телеграмма от Председателя Правительства Михаила Мишустина.В своем поздравлении он отметил, что незаурядные деловые качества позволят Александру Авдееву реализовать все намеченные планы и добиться улучшения качества жизни жителей Владимирской области.Послание пришло и от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он уверен, что дальнейшее развитие сотрудничества между РПЦ и органами власти будет и впредь приносить добрые плоды.Множество телеграмм в адрес нового губернатора 33 региона пришло от коллег - глав субъектов. Так, успехов в реализации масштабных планов Александру Авдееву пожелал мэр Москвы Сергей Собянин. В динамичном развитии нашего региона уверен и губернатор Калужской области Владислав Шапша, что он и подчеркнул в своем поздравлении. Вместе с ним Александр Авдеев трудился в администрации города Обнинска.