Куралай Есмурзаева известна своим авторским курсом по шугарингу Бикини без боли. Также она была первой, кто провел в Казахстане чемпионат по этому виду депиляции. Вслед уходящему лету и мечтая уже о зимнем отпуске в жарких странах, бизнесвумен рассказала о своем карьерном пути и поделилась секретами производства средств для депиляции бренда MyEpil.
Куралай Есмурзаева известна своим авторским курсом по шугарингу "Бикини без боли". Также она была первой, кто провел в Казахстане чемпионат по этому виду депиляции. Вслед уходящему лету и мечтая уже о зимнем отпуске в жарких странах, бизнесвумен рассказала о своем карьерном пути и поделилась секретами производства средств для депиляции бренда "MyEpil".
– Куралай, Вас можно назвать первопроходцем шугаринга в Казахстане. Поделитесь, пожалуйста, как вам пришла идея впервые в Казахстане провести чемпионат по шугарингу?
– Идея появилась у нас совместно с коллегами из России, Молдовы и Украины. Мы решили, что каждый в своей стране должен организовать конкурс среди мастеров по шугарингу. Я решила стать организатором в своей стране и провести первый чемпионат в Казахстане.
Целью было мотивировать мастеров оттачивать навыки и становиться всё лучше, чтобы наша бьюти-сфера развивалась. Требований к участникам чемпионата было много: санитарные нормы, наличие формы у мастера, владение правильной техникой, выбор пасты. Также учитывался уровень комфорта клиента во время процедуры.
С 2015 по 2019 год было организовано пять чемпионатов. Затем, из-за пандемии их проводить стало временно невозможно. За этот небольшой период они внесли весомый вклад в развитие бьюти-индустрии в сфере депиляции. Чемпионаты помогли мастерам стать более профессиональными, больше уделять внимание санитарным нормам и безболезненным техникам в своей работе. Ведь комфорт и приятные ощущения клиента после процедуры – одна из главных задач специалиста по депиляции.
– Расскажите, пожалуйста, как создание вашего бренда MyEpil повлияло на развитие бьюти-индустрии?
При создании бренда "MyEpil" мне хотелось сделать совершенный продукт, который внесет большой вклад в развитие бьюти-индустрии в области шугаринга.
Бренд "MyEpil" принадлежит семейной компании Asiana Production, которая производит высококачественные косметические средства для депиляции. Я объединила весь опыт различных компаний, которые выпускают подобные продукты. Подключила современные технологии, последние открытия в медицинской сфере, биологии, которые дали возможность изготавливать косметику с активными компонентами.
В своей продукции использую только органические и биотехнологические ингредиенты от европейских производителей, способных предоставить высокое качество. Все эти компании-партнеры тестируют свое сырье с помощью клинических испытаний, а значит отвечают за безопасность косметики.
Я практикующий мастер, а не просто производитель, и для меня важно, чтобы средства для депиляции не навредили моим клиентам, не вызвали раздражения и аллергии. После изготовления косметическая продукция проходит процедуру сертификации, что является гарантом безопасности.
Я дала возможность мастерам из Казахстана покупать качественный продукт у себя в стране и развиваться. На бьюти-рынке в Казахстане представлено не так много косметики для депиляции в среднем ценовом сегменте, которая проста и удобна в работе для мастера. Особенно сейчас, когда большинство зарубежных производителей стали недоступны. Некачественные пасты для шугаринга могут залипать, из-за чего возникает раздражение кожи у клиентов. Средства для депиляции "MyEpil" не травмируют дерму, волосы со временем становятся более тонкими. Благодаря этому следующие процедуры по депиляции менее болезненные для девушек.
– Вам удалось вывести бренд на международный рынок. Какой запрос о сотрудничестве Вы считаете самым серьезным достижением?
Высокое качество продукта, его эффективность, а также моя профессиональная деятельность привлекла внимание мастеров из Австралии. В этой стране сейчас только начинает развиваться индустрия депиляции. Им необходима поддержка опытных мастеров. Приятно осознавать, что моя работа может служить для них источником мотивации и вдохновения.
Уже на протяжении полугода я постоянно консультирую коллег из Австралии по разным вопросам. Сейчас мы договорились о сотрудничестве: в августе планирую провести обучение в Австралии, и помочь в реализации такого же технологичного производства косметических средств для депиляции по своей рецептуре.
– Куралай, какие у вас планы на будущее?
Я не только бизнесвумен, но и мама четверых детей. Семья играет в моей жизни большую роль и очень мотивирует развиваться, поэтому много времени уделяю воспитанию детей. В профессиональной сфере сейчас сосредоточена на преподавании, проведении мастер-классов и развитии своего бренда "MyEpil".