Куралай Есмурзаева известна своим авторским курсом по шугарингу Бикини без боли. Также она была первой, кто провел в Казахстане чемпионат по этому виду депиляции. Вслед уходящему лету и мечтая уже о зимнем отпуске в жарких странах, бизнесвумен рассказала о своем карьерном пути и поделилась секретами производства средств для депиляции бренда MyEpil.

Куралай Есмурзаева известна своим авторским курсом по шугарингу "Бикини без боли". Также она была первой, кто провел в Казахстане чемпионат по этому виду депиляции. Вслед уходящему лету и мечтая уже о зимнем отпуске в жарких странах, бизнесвумен рассказала о своем карьерном пути и поделилась секретами производства средств для депиляции бренда "MyEpil".– Куралай, Вас можно назвать первопроходцем шугаринга в Казахстане. Поделитесь, пожалуйста, как вам пришла идея впервые в Казахстане провести чемпионат по шугарингу?– Идея появилась у нас совместно с коллегами из России, Молдовы и Украины. Мы решили, что каждый в своей стране должен организовать конкурс среди мастеров по шугарингу. Я решила стать организатором в своей стране и провести первый чемпионат в Казахстане.Целью было мотивировать мастеров оттачивать навыки и становиться всё лучше, чтобы наша бьюти-сфера развивалась. Требований к участникам чемпионата было много: санитарные нормы, наличие формы у мастера, владение правильной техникой, выбор пасты. Также учитывался уровень комфорта клиента во время процедуры.С 2015 по 2019 год было организовано пять чемпионатов. Затем, из-за пандемии их проводить стало временно невозможно. За этот небольшой период они внесли весомый вклад в развитие бьюти-индустрии в сфере депиляции. Чемпионаты помогли мастерам стать более профессиональными, больше уделять внимание санитарным нормам и безболезненным техникам в своей работе. Ведь комфорт и приятные ощущения клиента после процедуры – одна из главных задач специалиста по депиляции.– Расскажите, пожалуйста, как создание вашего бренда MyEpil повлияло на развитие бьюти-индустрии?При создании бренда "MyEpil" мне хотелось сделать совершенный продукт, который внесет большой вклад в развитие бьюти-индустрии в области шугаринга.Бренд "MyEpil" принадлежит семейной компании Asiana Production, которая производит высококачественные косметические средства для депиляции. Я объединила весь опыт различных компаний, которые выпускают подобные продукты. Подключила современные технологии, последние открытия в медицинской сфере, биологии, которые дали возможность изготавливать косметику с активными компонентами.В своей продукции использую только органические и биотехнологические ингредиенты от европейских производителей, способных предоставить высокое качество. Все эти компании-партнеры тестируют свое сырье с помощью клинических испытаний, а значит отвечают за безопасность косметики.Я практикующий мастер, а не просто производитель, и для меня важно, чтобы средства для депиляции не навредили моим клиентам, не вызвали раздражения и аллергии. После изготовления косметическая продукция проходит процедуру сертификации, что является гарантом безопасности.Я дала возможность мастерам из Казахстана покупать качественный продукт у себя в стране и развиваться. На бьюти-рынке в Казахстане представлено не так много косметики для депиляции в среднем ценовом сегменте, которая проста и удобна в работе для мастера. Особенно сейчас, когда большинство зарубежных производителей стали недоступны. Некачественные пасты для шугаринга могут залипать, из-за чего возникает раздражение кожи у клиентов. Средства для депиляции "MyEpil" не травмируют дерму, волосы со временем становятся более тонкими. Благодаря этому следующие процедуры по депиляции менее болезненные для девушек.– Вам удалось вывести бренд на международный рынок. Какой запрос о сотрудничестве Вы считаете самым серьезным достижением?Высокое качество продукта, его эффективность, а также моя профессиональная деятельность привлекла внимание мастеров из Австралии. В этой стране сейчас только начинает развиваться индустрия депиляции. Им необходима поддержка опытных мастеров. Приятно осознавать, что моя работа может служить для них источником мотивации и вдохновения.Уже на протяжении полугода я постоянно консультирую коллег из Австралии по разным вопросам. Сейчас мы договорились о сотрудничестве: в августе планирую провести обучение в Австралии, и помочь в реализации такого же технологичного производства косметических средств для депиляции по своей рецептуре.– Куралай, какие у вас планы на будущее?Я не только бизнесвумен, но и мама четверых детей. Семья играет в моей жизни большую роль и очень мотивирует развиваться, поэтому много времени уделяю воспитанию детей. В профессиональной сфере сейчас сосредоточена на преподавании, проведении мастер-классов и развитии своего бренда "MyEpil".