Весь мир гадает – как Елизавета II дожила до 96 лет, став самым долгоживущим монархом Великобритании? Не обошлось без интересных домыслов.

Весь мир гадает – какЕлизавета II дожила до 96 лет, став самым долгоживущим монархом Великобритании? Не обошлось без интересных домыслов.Смерть королевыВеликобритании и Северной Ирландии Елизаветы II потрясла весь мир. Незадолго до смерти онаполучила статус самого долго правящего монарха в истории своей страны. Теперьисторики, ученые и представили нестандартных методов к изучению мира гадают: вчем был секрет долголетия Елизаветы II?Рунический провидецИгорь Вечерский буквально подтвердил магические способности Елизаветы II. По его словам, королева обладалауникально развитой интуицией, поэтому получала информацию извне. "Насколько онибыли ею осознаны, сложно сказать", — уточняет провидец.Вечерскийотметил, что многие люди не разгадывают своих способностей, считая их простохорошей внутренней чуйкой. Возможно, именно с проницательностью Елизаветы II связан ряд мифов и конспирологических теорий.Многиеутверждают, что настоящая королева скончалась много лет назад, а на ее местесидел двойник. Однако, такая теория существует по отношению ко многим монархамили политическим деятелям, даже в нашей стране.Другие говорят,что Елизавету II подменилиеще в детстве. Настоящая наследница была слаба здоровьем и не могла занятьместо на престоле.И, конечно, необошлось без иного разума. Елизавету II иногда называют "бабкой-рептиолоидом", считая ее плодом любви пришельца и человека.Официальных подтверждений этому пока никаких нет.