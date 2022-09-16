В текущем году число телефонных мошенничеств выросло на 15%.

Во Владимирской области в 2022 году на 15% увеличилось число преступлений, связанных с телефонными мошенничествами. Ежедневно владимирцы перечисляют и лично передают аферистам миллионы рублей.«Только 12 и 13 сентября преступники обманули шестерых пенсионеров из Александрова, Владимира и Вязников. Под предлогом освобождения родственника от ответственности за ДТП злоумышленниками похищены все сбережения пожилых людей», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Всего с начала года жертвами различных разводов стали более 1500 человек. В одном из последних случаев житель Владимира, пытаясь купить машину по объявлению в интернете, перечислил мошенникам 1,8 млн рублей.«Не верьте тем, кто звонит и убеждает закрыть или оформить кредит, поместить деньги на безопасный счёт, передать их для решения проблем родственников через неизвестных лиц», - в очередной раз предупреждают правоохранители.