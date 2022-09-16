Он может дебютировать за команду в ближайшей игре с Киргизией.

Бывший игрок владимирского «Торпедо», а ныне футболист «Краснодара» Никита Кривцов вызван сборную России. Главный тренер Валерий Карпин включил парня в список из 28 человек, которые 24 сентября сыграют против сборной Киргизии.Напомним, что контракт с командой Сергея Галицкого Кривцов заключил в августе 2021 года. Его трансфер обошёлся южанам в 55 млн рублей.Ранее он играл за «Торпедо». В составе чёрно-белых Никита провёл 15 встреч, в которых отличился двумя забитыми мячами.