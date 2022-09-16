16 сентября православные христиане чтят память святой мученицы Домны.

16 сентября православные христиане чтят память святой мученицы Домны.ИСТОРИЯСвятая мученица Домна жила в Римской империи в периодправления императора Диоклетиана, который прославился как гонитель христиан изащитник язычества. Изначально Домна была языческой жрицей, однако,познакомившись с учениями Христа, сменила веру. Ей пришлось сбежать вмонастырь, постричь волосы, одеваться как мужчина, прятаться в пещере, чтобыхоть как-то скрыться от преследований. Однако в итоге христианка была поймана иубита язычниками.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 16 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДАВ День памяти Домны на Руси старались есть мало, потому чтопереедание могло привести к потере денег. Запрещено также было ссориться исплетничать, ибо каждое плохое слово вернется обратно. Под запретом были делалюбовные. Православные верили, что брак распадется, если сыграть свадьбу в деньпамяти святой мученицы. Кроме того, они отказывались ходить в лес и собирать вгрибы. Смотреться в зеркало 16 сентября тоже не стоит – можно навлечь беду насебя.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИВ День Домны наши предки занимались уборкой и выбрасывалихлам из дома. Старые ненужные вещи было принято сжигать или отдаватьнуждающимся. Православные обращали внимание на погоду 16 сентября. Если весьдень гром гремит, значит тепло будет всю осень. Красный закат на небе говорилим о наступающих холодах.