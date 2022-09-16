Авария произошла вечером 15 сентября.

Два человека погибли в ДТП с участием мопеда в Гусь-Хрустальном районе. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Автокатастрофа произошла около 21 часа вечера 15 сентября на трассе «Золотое кольцо». По предварительной информации, 37-летний мужчина на мопеде выехал на встречку, где врезался в грузовой микроавтобус «Пежо Боксер».В результате столкновения мотоциклист и его 38-летний пассажир погибли.ГИБДД проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.