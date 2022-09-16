Бывший игрок владимирского «Торпедо» Никита Кривцов, ныне выступающий в «Краснодаре» попал в список из 28 футболистов, которые сыграют в товарищеском матче против сборной Киргизии 24

Бывший игрок владимирского «Торпедо» Никита Кривцов, ныне выступающий в «Краснодаре» попал в список из 28 футболистов, которые сыграют в товарищеском матче против сборной Киргизии 24 сентября. 20-летний полузащитник перешел в стан «быков» из «Торпедо» прошлым летом и сходу завоевал место в стартовом составе. В этом сезоне у Кривцова 7 матчей в РПЛ. А в прошлом